Stormschade aan dak in Herent

10 februari 2020

Aan het dak van een woning in Herent, tussen de Potestraat en de Ellestraat op de Mechelsesteenweg, is er veel schade door storm Ciara. De N26 werd sinds gisterenavond tot deze voormiddag afgesloten in beide richtingen door brokstukken op de weg en de gevaarlijke situatie van het loszittende dak. Er werd een tijdelijke omleiding voorzien. Het dak is sinds deze voormiddag steviger vastgemaakt waardoor het verkeer terug veilig langs kan. De eigenaar van het pand laat verdere herstellingswerken uitvoeren.