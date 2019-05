Stixn opent nieuwe zomerbar in Herent EDLL

28 mei 2019

17u25 0 Herent Activiteiten als lasershooting, fun boxing en escape rooms vond je al in het nieuwe in- en outdoor ontspanningscentrum in Herent. Vanaf zondag 2 juni opent Stixn er ook een gloednieuwe zomerbar. Wellicht de grootste in Herent, want het terrein telt maar liefst 2.500 vierkante meter.

Volgens de organisatie zaten velen te wachten op het nieuwe ontspanningscentrum. “Alle vennoten zijn rond de dertig jaar en in onze vriendenkring van jonge gezinnen was er een uitgesproken vraag naar outdoor evenementen. Ze zoeken allemaal naar een plaats om gezellig samen buiten iets te drinken, maar waar toch de mogelijkheid bestaat om de kinderen te laten ravotten. Bij voorkeur met voldoende parkeergelegenheid, wat tegenwoordig een belangrijke factor is in het Leuvense. Ook bedrijven vroegen naar een locatie met zowel eetmogelijkheden, als entertainment. Dan hebben we als snel beslist om dit gebouw te kopen en een zomerbar te openen”, zegt oprichter Jeroen Schurmans. Ook Mike De Silva (30), Thomas Beckers (35) en Dries Roels (35) stapten mee in de zaak als vennoot.

De zomerbar wordt ingewijd met heerlijke drankjes, op het vers gezaaide gras door onze buurman Jeroen Schurmans, zaakvoerder

Feestelijke opening

Nu zondag 2 juni wordt de nieuwe zomerbar en het terrein feestelijk geopend. “De zomerbar wordt ingewijd met heerlijke drankjes, op het vers gezaaide gras door onze buurman. Er zullen ook verschillende foodtrucks aanwezig zijn, springkastelen voor de kleinsten, een mini-golf terrein en dit in combinatie met lokale live bands”, aldus Jeroen. De organisatie mikt voornamelijk op jonge gezinnen.

Het terrein van de zomerbar is 2.500 vierkante meter groot. Er kunnen dus gemakkelijk een 1000-tal mensen staan. Een opportuniteit, volgens de organisatie: “Na de opening krijgen zowel particulieren als bedrijven de mogelijkheid om de zomerbar en het terrein privé te huren voor verjaardagsfeesten, sportdagen of teambuildings. Er is altijd personeel beschikbaar”

Geen sprake van openluchtfuiven

De zomerbar van Stixn zal telkens rond middernacht sluiten. “Dit jaar is een testjaar, maar openluchtfuiven of grote evenementen na middernacht zijn niet aan de orde”, zegt Jeroen. De organisatie kan alvast rekenen op de steun van de gemeente Herent. Aangezien Stixn als enige in Herent ook een erkende boksclub heeft, worden ze beschouwd als sportvereniging. Op die manier kunnen ze dus gratis materialen lenen van de gemeente.

De organisatie hoopt op de komst van een 500-tal mensen.“Er wordt 28 graden voorspeld, dus geen excuus om niet te komen”, lacht Dries, één van de vennoten. Iedereen is welkom op de grote opening aanstaande zondag 2 juni vanaf 12.30 uur. De zomerbar zal geopend zijn tot midden oktober. Meer informatie vind je terug op www.stixn.com