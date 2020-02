Speelterrein de Helse Heuvels tijdelijk niet toegankelijk EDLL

14 februari 2020

13u34 0 Herent Aan de Helse Heuvels in Herent loopt er momenteel een archeologisch onderzoek. Dit moet gebeuren in aanloop naar de heraanleg van het speelterrein.

Omdat er grote graafwerken plaatsvinden is de poort van het terrein momenteel gesloten. Het onderzoek zal enkele weken duren. De Herentse kinderen moeten dus tijdelijk elders gaan klimmen en klauteren. De gemeente laat weten dat de kinderen in tussentijd terecht kunnen op het sportveldje aan de Warotzaal of in de wijk Warotveld.