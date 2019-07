Speelplaats Toverveld heel de zomervakantie open EDLL

04 juli 2019

De speelplaats van basisschool Toverveld wordt heel de zomer opengesteld voor kleine en grote bezoekers. Dat laat de gemeente weten. Tot en met 25 augustus is iedereen welkom om te komen spelen op de speelplaats. Binnengaan kan via het poortje aan de kant van Binnenhof. De school vraagt wel om niet met leren ballen te spelen. “De ramen zijn daar niet op voorzien en een scherp ongelukje is snel gebeurd. We vragen ook om er zeker op te letten dat er geen afval achter blijft”, klinkt het.