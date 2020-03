Sp.a Herent uit kritiek op invoering contantbelasting in containerpark EDLL

03 maart 2020

16u45 0 Herent Op de gemeenteraad in Herent heeft de meerderheid beslist dat iedere bezoeker van het containerpark 1 euro moet betalen vanaf zijn of haar zestiende bezoek. Een beslissing waarmee oppositiepartij sp.a Herent niet akkoord gaat. “Een extra belasting voor wie goed recycleert dus, ronduit bizar en asociaal”, klinkt het.

Op de gemeenteraad van februari werd de invoering van een contantbelasting van 1 euro per bezoek aan het recyclagepark in Herent ingevoerd. Die extra belasting geldt vanaf het zestiende bezoek. Vanaf april dit jaar is de invoering effectief een feit. Sp.a Herent vindt de maatregel bizar, asociaal en ondoordacht. “Hoewel het een beperkt bedrag is, gaat dit tegen alle logica in. In het containerpark betalen we reeds voor het afleveren van ons afval, net om er voor te zorgen dat iedereen zo min mogelijk afval produceert. Anderzijds is het wel belangrijk dat mensen hun afval naar het containerpark brengen en niet gaan sluikstorten”, stelt sp.a-gemeenteraadslid Jan Creten. “Bovendien willen we ook dat mensen gevaarlijke stoffen zoals asbest en klein gevaarlijk afval correct binnenbrengen. Mensen laten betalen voor een bezoek aan het containerpark is dus ook gewoon contraproductief”, besluit hij.

Volgens cijfers van Ecowerf worden ongeveer 15% van de 10.000 huishoudens door deze nieuwe maatregel getroffen. “We zijn er van overtuigd dat de goede werking van het recyclagepark correct moet gefinancierd worden, maar voor ons kan het niet zijn dat de individuele inwoners hier voor moeten opdraaien. Het gaat over beperkte bedragen, die perfect door de gemeente zelf kunnen betaald worden. Een recyclagepark is een collectieve voorziening, die dus ook met algemene middelen moet gefinancierd worden", aldus sp.a Herent.