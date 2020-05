Sp.a Herent organiseert virtuele kroegentocht om lokale horeca te steunen EDLL

25 mei 2020

12u07 0 Herent De sp.a van Herent gaat een virtuele kroegentocht organiseren om de cafés te ondersteunen. De leden gaan integraal hun vergoeding voor de volgende OCMW- en gemeenteraad - in totaal zo’n 1.000 euro - afgeven aan de lokale horeca.

De cafés en restaurants in ons land zijn intussen al meer dan twee maanden gesloten door het coronavirus. Om de lokale horeca in Herent een hart onder de riem te steken, willen de gemeente- en OCMW-raadsleden van sp.a Herent een virtuele kroegentocht organiseren. De leden zullen hiervoor hun vergoeding, die ze normaal krijgen voor de volgende OCMW- en gemeenteraad, integraal inzetten. “Met ook nog een vrije bijdrage van onze bestuursleden kunnen we in totaal een bedrag van 800 tot 1.000 euro investeren”, zegt Griet Lissens (sp.a).

Waardebon

Naar aanleiding van de virtuele kroegentocht wil de lokale sp.a nog een stapje verder gaan. “Het zijn niet alleen de horecazaken die fel lijden onder de coronacrisis, ook de lokale handelaars hebben het niet gemakkelijk. Daarom leggen we op de komende gemeenteraad een concreet voorstel op tafel om elke inwoner een waardebon van 10 euro te schenken, die gespendeerd kan worden bij iedere plaatselijke handelaar en horeca-uitbater of bij elke commerciële dienstverlener op Herents grondgebied. Zo kunnen we meer dan 200.000 euro in onze lokale economie investeren", zegt voorzitter Jan Creten.

Wie mee op virtuele kroegtocht wil, kan zijn of haar favoriete café vinden op www.cafecourage.be of www.cafesolidair.be.