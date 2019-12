Sp.a Herent haalt uit naar plannen voor lage emissiezone: “Asociaal en eigenlijk te gek voor woorden” Bart Mertens

21 december 2019

14u00 4 Herent Herent investeert 50.000 euro om te onderzoeken of een lage emissiezone zinvol zou zijn in de gemeente, maar de meerderheid krijgt geen applaus van oppositiepartij sp.a. Volgens gemeenteraadslid Griet Lissens treft de maatregel vooral minder kapitaalkrachtige inwoners. “Wie echt iets aan de luchtvervuiling wil doen, pakt beter het sluipverkeer aan”, klinkt het kritisch.

De gemeente wil op termijn een lage-emissiezone worden en het gemeentebestuur heeft 50.000 euro vrijgemaakt om hiervoor een studie te laten uitvoeren. De meerderheid met N-VA, CD&V en Open Vld in de rangen wil hiermee een duidelijk signaal geven. “We willen als gemeentebestuur aantonen dat je niet hoeft te wachten op hogere overheden om de eerste stappen te zetten. We laten in 2020 een studie uitvoeren die de impact zal meten van het wagenpark in Herent en ook toont wat de gunstige effecten zijn op lange en korte termijn”, liet schepen van Mobiliteit Maarten Forceville (CD&V) eerder deze week optekenen. Forceville riep andere gemeentebesturen meteen ook op om het voorbeeld van Herent te volgen. In Leuven is schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) alvast geen voorstander van een lage emissiezone op gemeentelijk niveau. Hij liet al weten dat Leuven het houdt bij het ingevoerde circulatieplan en dat er pas sprake kan zijn van een lage emissiezone als die door de hogere overheid wordt ingevoerd. Op die manier gelden overal dezelfde regels en weten automobilisten perfect waar ze aan toe zijn in heel Vlaanderen, België of zelfs heel Europa.

Wie noodgedwongen met een oudere auto rijdt, betaalt de rekening. Op die manier wordt de LEZ een belasting op armoede, een transfer van arm naar rijk Gemeenteraadslid Griet Lissens (sp.a Herent)

In Herent krijgt de meerderheid ook tegenwind van oppositiepartij sp.a over de invoering van een lage emissiezone (LEZ). “Een LEZ treft vooral de minder kapitaalkrachtige Herentenaars, zonder een oplossing te bieden voor het milieu- en mobiliteitsvraagstuk”, stelt gemeenteraadslid Griet Lissens. “Een LEZ in Herent is eigenlijk te gek voor woorden. De voorziene 50.000 euro voor de studie had men beter in de aanpak van sluipverkeer geïnvesteerd. Bovendien heeft zo’n lage emissiezone asociale neveneffecten. Wie geen geld heeft om een nieuwe wagen te kopen en noodgedwongen met een oudere auto rijdt, betaalt immers de rekening. Dat is voor ons de omgekeerde wereld. Op die manier wordt de LEZ een belasting op armoede, een transfer van arm naar rijk. Het gemeentebestuur zou ook werk moeten maken van een betere fietsmobiliteit. Voetgangers en fietsers moeten centraal worden gesteld in de dorpskern. Daar is daarentegen niets van terug te vinden in de plannen van de meerderheid.”

Gewestwegen

Het blijft de vraag welke rol de twee drukke steenwegen - de grootste vervuilers in Herent - zouden spelen in een toekomstige lage emissiezone. Dat zijn namelijk gewestwegen. Volgens Griet Lissens Herent is het zo goed als onmogelijk om die mee op te nemen in een LEZ op Herents grondgebied. “De Brusselsesteenweg en de Mechelsesteenweg veroorzaken de grootste vervuiling maar het is zeer twijfelachtig of die onderdeel van de LEZ zouden kunnen zijn. Een LEZ voor de andere wegen in Herent is niet meer dan een doekje voor het bloeden.” Het gemeentebestuur van Herent wacht alvast eerst de resultaten af van de studie. Begin 2021 moet duidelijk worden of de lage emissiezone er komt.