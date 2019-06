Snelle dagvaarding voor winkeldiefstal in Aldi ADPW

17 juni 2019

Twee Roemeense mannen van 19 en 20 jaar werden op vrijdag op heterdaad betrapt op winkeldiefstal in warenhuis Aldi aan de Tildonksesteenweg in Herent. De manager van de winkel hield de twee in de gaten omdat een kassierster vermoedde dat de mannen al eerder spullen hadden gestolen in de winkel. De manager zag dat de mannen scheermesjes wegmoffelden in een rugzak. Hij sprak hen aan toen ze voorbij de kassa waren. De twee hadden naast de scheermesjes ook t-shirts, deodorants, douchegel en koffie gestolen. Het parket dagvaardde de twee verdachten onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. Zij moeten in juli voor de rechter verschijnen.