Sint-Laurentiuskerk van Veltem krijgt 25.000 euro voor herbestemming EDLL

20 maart 2020

11u52 0 Herent De provincie Vlaams-Brabant heeft vijf landelijke kerken geselecteerd, die ze zal ondersteunen met een herbestemming. Onder meer de Sint-Laurentiuskerk van Veltem-Beisem krijgt hier 25.000 euro voor. Eerder werd al aangekondigd dat de kerk een multifunctionele ruimte wordt.

“We selecteerden vijf kerken waarvan we denken dat ze met een duwtje in de rug opnieuw een spilfunctie in de dorpskernen kunnen opnemen”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid. De laureaten zijn de kerken van Oorbeek, Roosbeek, Rummen, Wange en in onze regio dus Veltem.

De Sint-Laurentiuskerk van Veltem-Beisem krijgt van de provincie 25.000 euro als startbudget en begeleiding van PARCUM. Dat is het expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur. Eerder werd al aangekondigd dat de Sint-Laurentiuskerk een multifunctionele ruimte wordt waarin lokale verenigingen en bewoners evenementen kunnen organiseren.

“Het betrekken van de lokale gemeenschap is een belangrijk aandachtspunt. Via een participatietraject zullen de plannen nog concreet uitgewerkt worden”, zegt Birgit Scheys-Thys van PARCUM.