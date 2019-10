Showroom BMW Juma voor het eerst als expositieruimte: kunsttentoonstelling Hara | Flux geeft de aftrap EDLL/KAR

14 oktober 2019

17u36 0 Herent Zondag 20 oktober wordt de showroom van BMW Juma in Herent voor het eerst omgetoverd tot een unieke expositieruimte. De duo-expositie Hara | Flux verenigt er beeldende kunst met fotografie.

Initiatiefnemers zijn kunstfotografe Marilyn De Smet en beeldend kunstenares Nicky Myny. De twee creatieve zielen delen eenzelfde passie: kunst. Ze bundelen hun visie over kunst samen in een duo-expositie onder de naam Hara | Flux.

“Hara is een fototentoonstelling waarin ik water heb gefotografeerd op momenten die met het blote oog niet zichtbaar zijn. De foto’s werden vastgelegd tijdens mijn surftrips in Marokko en Mentawais”, zegt kunstfotografe Marilyn De Smet. Flux is een collectie beeldende kunst van Nicky Myny. “Ik zet prikkels en eerlijke emoties om in beelden. De verwondering over de kleine dingen staat centraal”, aldus Nicky, die schildert en ontwerpt in ARTKOM in Wilsele. “Het wordt geen doorsnee expositie met klassieke witte wanden. We hebben hele constructies gebouwd met herassen waardoor het een atypische en eerder industriële look zal hebben”, aldus Marilyn.

De expositie is te bezichtigen zondag van 10 uur tot 18 uur. De toegang is gratis.