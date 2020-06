Scouts van Diependaal ontvangt 76.300 euro van provincie voor meer ruimte EDLL

12 juni 2020

15u07 0 Herent De provincie Vlaams-Brabant investeert, samen met Vlaanderen, in de leefbaarheid van het platteland door plattelandsprojecten een financieel duwtje in de rug te geven. Een van die plattelandsprojecten is van de scouts van Diependaal. Zij ontvangen 76.300 euro voor meer ruimte, vrije tijd en verbondenheid.

“De uitdagingen voor het platteland zijn gekend: minder opbaar vervoer, minder school en welzijnsvoorzieningen, minder tewerkstelling. Toch hebben we in tijden van corona ons dorp herontdekt. Denk maar aan fietsen en wandelen door gevarieerde landschappen, velden en bossen”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid. Op die manier werden al talloze projecten gerealiseerd. De projecten zijn zeer divers: van de herbestemming van een hoeve tot digitalisering en beleving op het platteland. Er moet steeds een duidelijke link zijn met landbouw of het platteland. Een van die plattelandsprojecten is van de scouts van Diependaal (Herent). Zij ontvangen nu een subsidie van 76.300 euro voor meer ruimte voor de jeugd.