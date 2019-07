Scouts Herent organiseert 52ste editie van de Vlaamse Kermis EDLL

31 juli 2019

17u17 0 Herent De scouts van Herent is klaar voor de 52ste editie van de Vlaamse Kermis langs de lokalen ‘Den Doren’. Met een vernieuwde selectie fijne bieren en Vlaamse klassieke gerechten belooft het ook dit jaar een groot succes te worden.

Het programma is aardig gevuld met een resem hapjes, sport- en spelactiviteiten en optredens. Op zondagnamiddag is er naast kinderanimatie ook een petanquetoernooi. In teams van vier personen wordt er dan gestreden voor een gratis vat bier. Inschrijven kan nog door een mailtje te sturen naar vlaamsekermisherent@gmail.com. Ook ‘s avonds voorziet de organisatie heel wat muzikaal amusement op de beats van dj’s Project Exclusive en dj MITRO. De winst van de Vlaamse Kermis gaat naar de uitbreiding van de scoutslokalen.

Iedereen is op 2,3 en 4 augustus uitgenodigd aan de scoutslokalen op ‘Den Doren’ in de Elststraat. Meer info over het programma kan je terugvinden op de Facebookpagina van de Vlaamse kermis.