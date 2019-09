Robbe Verbrugge (19) nieuwe voorzitter Jong CD&V Herent KAR/EDLL

16 september 2019

19u57 0 Herent De Herentse JONG CD&V-afdeling heeft een nieuwe voorzitter. Na eerdere voorzittersverkiezingen gaf Thijs Smeyers (32) de vlag letterlijk door aan Robbe Verbrugge.

Verbrugge stond bij de lokale verkiezingen als één van de jongste kandidaten in Vlaanderen op de CD&V-lijst. Hij kon toen rekenen op 170 voorkeursstemmen. “De stem van jonge Herentenaren is vaak afwezig in de politiek”, vertelt Verbrugge. “Daar wil ik aan werken, binnen CD&V Herent, maar ook daarbuiten.” Daarnaast zijn natuur, milieu en open ruimte de stokpaardjes van de nieuwe jongerenvoorzitter. Verbrugge combineert het voorzitterschap met zijn studies Geschiedenis aan de KU Leuven en met een mandaat in de Herentse Milieu Adviesraad.

