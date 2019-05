Rechter bestraft duo dat het slechte pad bewandelt Stefan Van de Weyer

22 mei 2019

19u27 38 Herent De Leuvense strafrechter veroordeelde twee twintigers uit Herent tot celstraffen. Eén van beiden kreeg negen maanden cel volledig met uitstel over drie jaar voor een inbraak in Leuven, twee vechtpartijen en weerspannigheid tegenover de politie, dat vond allemaal in 2017 plaats. Zijn kompaan was bij één van de vechtpartijen betrokken en dat leverde hem zes maanden cel op.

Bij de inbraak in Leuven verdween op 25 oktober 2017 een televisie met een plasmascherm. Beiden raakten in augustus 2018 betrokken bij een vechtpartij op de Oude Markt, een man die tussen kwam in het gevecht kreeg een trap in de nek. Eén van beiden was op 30 augustus 2017 ook nog eens weerspannig tegenover twee agenten van de Leuvense politie. In het verleden werden beiden al meermaals veroordeeld voor geweldsdelicten, de ene al drie keer en de andere vier keer.

“Beiden kampen met een problematiek met betrekking tot impulscontrole, waarbij zij elk een lage frustratie-tolerantiegrens hebben. Het is van belang dat beiden de fysieke en psychische integriteit van derden eerbiedigen. Het hanteren van geweld is geen passende manier om conflicten op te lossen”, oordeelde de rechter.

De ene twintiger kreeg zijn celstraf en boete volledig met uitstel over drie jaar op voorwaarde dat hij geen nieuwe feiten pleegde en het verder volgen van zijn begeleiding op psycho-sociaal, medisch en psychologisch vlak.