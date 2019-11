Provincie Vlaams-Brabant investeert 50.000 euro in sociaal woonproject Het Zavelhuis EDLL

25 november 2019

13u25 0 Herent De provincie Vlaams-Brabant wil ‘het wonen van de toekomst’ stimuleren door te investeren in projecten van woningdelen voor kwetsbare groepen. Een van die woonprojecten is Het Zavelhuis in Herent. Voor de realisatie ervan ontvangt de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw zo’n 50.000 euro van de provincie.

Vlaams-Brabant kampt met grote uitdagingen op vlak van wonen. Ze is niet alleen de duurste Vlaamse provincie om te wonen, bovendien leggen de verwachte 100.000 extra inwoners voor de komende 15 jaar extra druk op de woonmarkt. Een huisje met tuin voor elk gezin is daarom niet langer mogelijk en wenselijk. Daarom wil de provincie nieuwe woonvormen zoals woningdelen ondersteunen. Ze selecteerde in totaal 31 projecten, 14 voor woningdelen en 17 voor kernversterking, goed voor een investering van bijna een miljoen euro.

Het Zavelhuis

Een van die projecten over woningdelen voor kwetsbare groepen is Het Zavelhuis in Herent. De sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw voorziet in dat project 24 woongelegenheden aan de Romeinse Ring in Herent, waarvan 23 eenpersoonsstudio’s en een studio voor twee personen. Het gaat om een project van zelfstandig begeleid wonen: de huurders krijgen de kans hun eigen studio te huren maar hebben wel de steun van de leefgroep en de zorgverleners. Voor de realisatie ervan ontvangt Volkswoningbouw nu 50.000 euro van de provincie.

De bewoners

Het woonproject Zavelhuis richt zich op bewoners met een niet-aangeboren hersenletsel. Meer specifiek biedt het een woonplaats voor zes à zeven volwassenen met een mentale handicap, voor zes à zeven volwassenen met een autismespectrumstoornis gecombineerd met een mentale handicap en voor zes à zeven volwassenen met een motorische handicap. Om te voorzien in professionele zorg werkt Het Zavelhuis samen met vzw Oostrem, een voorziening in Herent die ondersteuning biedt aan volwassenen met een verstandelijke, motorische of meervoudige beperking. Het woonproject wordt opgetrokken op de verkaveling Molenveld achter gemeentehuis De Kouter.

Daarnaast heeft ook Stichting De Bereklauw uit Herent 20.000 euro ontvangen voor woningdelen voor kwetsbare groepen.