Provincie verhoogt subsidies voor land- en tuinbouwbedrijven uit netwerk ‘Boeren met Klasse’ met 50% EDLL

09 juni 2020

16u15 0 Herent De provincie Vlaams-Brabant gaat de subsidies voor land- en tuinbouwbedrijven uit het netwerk ‘Boeren met Klasse” met 50% verhogen. Daarnaast kunnen de betrokken bedrijven ook rekenen op een forfaitair bedrag van van 200 of 400 euro als steun om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te verminderen.

‘Boeren met Klasse’ wil de kloof tussen producenten en consumenten verkleinen door bezoeken aan een boerderij te organiseren. Het concept bleek het voorbije decennium een succesformule. Momenteel zijn er al 103 land- en tuinbouwbedrijven actief in het netwerk. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2010. “In totaal maakten al 222.500 kinderen en volwassenen op deze manier kennis met de boerenstiel. Om het netwerk te promoten, maken we elk jaar een geüpdatete uitklapbare overzichtskaart die verdeeld wordt in scholen en toeristische informatiekantoren”, vertelt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw.

Verhoogde subsidies en coronasteun

Om deze land- en tuinbouwbedrijven nog meer te ondersteunen, gaat de provincie Vlaams-Brabant de subsidies nu met 50 % verhogen. “Door land- en tuinbouwbedrijven te bezoeken leren kinderen, maar ook volwassenen, hoe het echt werkt”, zegt Swinnen. “Vroeger was deze band veel sterker. Niet iedereen weet nog waar ons voedsel vandaan komt.”

Door de coronacrisis konden de bedrijven afgelopen maanden geen bezoekers rondleiden, al hebben ze vaak wel investeringen gedaan om mensen te kunnen ontvangen. Daarom gaat de provincie de betrokken bedrijven nu ook een forfaitair bedrag geven als steun om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te verminderen. “Ze kunnen rekenen op een forfaitair bedrag van 200 euro of 400 euro naargelang het aantal bezoeken in dezelfde periode vorig jaar”, besluit Monique Swinnen.

Dit jaar zijn er een aantal nieuwe bezoekboerderijen tot het netwerk toegetreden. In onze regio gaat dat over de Anthuriumkwekerij AnthurMiddendorp in Herent, Schapenmelkerij ’t Galgenveld in Kortenberg en Druiven Dewit uit Overijse.