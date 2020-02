Populaire cast van #LikeMe komt naar Wild in’t park EDLL

06 februari 2020

12u12 0 Herent Heel wat kinderen kunnen hun hart ophalen, want de populaire cast van #LikeMe zakt af naar het Wildemanspark in Herent. Dat maakte de organisatie van Wild in’t park zopas bekend. Kinderen en jongeren kunnen op 10 mei hun dansbenen volledig losgooien op de beats van #LikeMe en de feestband Reginald en De Bosbeesten.

Eerder loste de organisatie van Wild in’t park al namen als De Kreuners en de Engelse skaband The Selecter. Ook zij zullen tijdens het driedaags festival in mei door de Herentse staten klinken. Dagtickets voor het muziekfestival zijn al te koop. Een dagticket voor vrijdag kost in voorverkoop 22 euro. Kinderen onder de twaalf jaar betalen 8 euro. Tickets voor de familiedag op zondag kosten 12 euro in voorverkoop. Op de volledige line-up is het wel nog even wachten tot 28 februari. Dan start ook de verkoop van de combitickets. Wild in’t park gaat dit jaar door op 8,9 en 10 mei.