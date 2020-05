Politiezone HerKo waarschuwt 7 personen voor het niet dragen van een mondmaskeren verbaliseert vanaf woensdag JSL

05 mei 2020

16u50 0 Herent De politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) heeft gisteren 25 controles uitgevoerd op het openbaar vervoer. De aandacht ging natuurlijk voornamelijk naar het dragen van een mondmasker. Zeven personen kregen een waarschuwing.

Het dragen van een mondmasker is sinds gisteren verplicht voor iedereen van 12 jaar of ouder op het openbaar vervoer en in de stations. Bij de controles van de politiezone HerKo werd er vastgesteld dat zeven personen geen mondmasker droegen. Zij kwamen er nog vanaf met een waarschuwing. “Tot en met woensdag ligt de focus van onze politiezone op sensibiliseren”, klinkt het. “Nadien zal er indien nodig geverbaliseerd worden. De maatregelen blijven respecteren is de boodschap.”