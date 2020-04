Politiezone Herko start flitscontroles terug op: “We kregen veel meldingen over raar verkeersgedrag” JSL

16 april 2020

15u56 0 Herent De politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) heeft de flitscontroles terug opgestart. De resultaten daarvan op de Leuvensesteenweg zijn opmerkelijk. “We merken de laatste tijd op dat er veel autobestuurders vergeten zijn dat ze zich aan de maximale toegelaten snelheid dienen te houden”, zegt politiewoordvoerder Johan Vanhumbeek.

“We kregen verschillende meldingen binnen over raar verkeersgedrag. We hebben besloten om de verkeerscontroles terug op te starten. Gisteren werden er op de Leuvensesteenweg maar liefst 26 van de 369 bestuurders in overtreding bevonden. Bij een aantal bestuurders werden snelheden van bijna 100 km/u geregistreerd waar de snelheid beperkt is tot 70 km/u. De komende periode zullen er in Herent en Kortenberg nog verschillende controles plaatsvinden.”

Politiezone HerKo stelde ook al een 100-tal processen-verbaal op wegens overtreding van de coronamaatregelen.