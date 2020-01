Politie noteerde al meer dan 1.600 pv’s voor gsm’en achter het stuur sinds 2017 ADPW

30 januari 2020

Meer dan 1 op de 6 jonge bestuurders post achter het stuur berichten op sociale media. Dit is gebleken uit een enquête van Vias Institute. Om bestuurders bewust te maken van de gevaren van het gebruik van de smartphone achter het stuur, lanceerden Vias Institute en Baloise Insurance een nieuwe campagne: ‘Wagen in, gsm uit’. De Politiezone HerKo voert met regelmaat controles uit op het gebruik van de gsm achter het stuur. Sinds 2017 werden er door PZ HerKo (Herent-Kortenberg) meer dan 1600 processen-verbaal opgesteld voor sms’en of bellen achter het stuur. “Blijf altijd alert”, luidt de boodschap van de politie.