Politie merkt stijging fietsdiefstallen aan station van Herent ADPW

29 mei 2019

14u38 0

De afgelopen dagen werd een stijging vastgesteld van het aantal fietsdiefstallen in de omgeving van het treinstation van Herent. Op maandag 27 mei werden vier fietsen gestolen uit de stalling van het station aan de Mechelsesteenweg. Op zondag 26 mei werd één fiets in het Wildemanspark gestolen en één fiets in de Schoolstraat die tegen de gevel van een woning stond. Vorige week werden ook twee elektrische fietsen aan het station aan de kant van de Spoorwegstraat gestolen. Het gaat in totaal om zes elektrische fietsen en twee niet-elektrische fietsen. De diefstallen vonden vooral overdag plaats. De politie onderzoekt deze dossiers.

“Laat uw fiets steeds slotvast achter, gebruik een degelijk fietsslot en plaats uw fiets aan het station onder camerabewaking indien mogelijk. Doe aangifte bij de politie indien uw fiets toch gesloten wordt”, luidt het advies van lokale poltiezone HerKo (Herent-Kortenberg).