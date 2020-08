Politie legt huisfeest met tien minderjarigen stil Kim Aerts

24 augustus 2020

14u51 18 Herent Agenten van de politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) hebben zaterdagnacht een huisfeest stilgelegd in een woning in Veltem. Er waren tien minderjarigen en vier meerderjarigen aanwezig.

Het was een interventieploeg op patrouille die constateerde dat er veel beweging was in en rond het huis in de Herentse deelgemeente. Buiten troffen de agenten een man op de grond aan die onder invloed van alcohol bleek te zijn. Toen de inspecteurs de woning langs de achterkant benaderden, zagen zij binnen meerdere mensen in de zetel zitten zonder mondmaskers. Na contactname met het parket werd een huiszoeking uitgevoerd. Uiteindelijk werden veertien mensen aangetroffen, onder wie tien minderjarigen. Voor de aanwezigen werd een proces-verbaal opgesteld wegens het schenden van de huidige coronamaatregelen.