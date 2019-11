Politie kondigt controles op fietsverlichting aan ADPW

25 november 2019

De politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) zal de komende periode gericht controleren op het correct gebruik van fietsverlichting. “Zorg ervoor dat je fietsverlichting in orde is en dat je voldoende zichtbaar bent in het verkeer. Dit komt niet alleen je eigen veiligheid ten goede, maar ook die van anderen”, klinkt het bij de lokale politie.