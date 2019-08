Politie en wijkcomité Den Bremt willen BIN opstarten ADPW

23 augustus 2019

Het wijkcomité van Den Bremt wil graag een buurtinformatienetwerk (BIN) opzetten. Daarom wordt op dinsdag 3 september een informatieavond georganiseerd in De Kouter in de Spoorwegstraat in Herent. Dit geldt voor de bewoners van Den Bremt, de Bremveldstraat, de Winkselsesteenweg, het stuk tussen de Rijweg en Den Bremt, en de Rijweg, het stuk tussen de Winkselsesteenweg en de spoorwegbrug. Iedereen is welkom om 20 uur.