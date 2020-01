Politie betrapt zestienjarige afperser ADPW

10 januari 2020

Politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) hield op woensdag 8 januari een gerechtelijke actie gericht op diefstallen, drugs en overlast. Hierbij werd er door verschillende politieploegen anoniem gepatrouilleerd, zowel met een voertuig, te voet als met het openbaar vervoer (bus en trein). Er werden ook controles uitgevoerd in inbraakgevoelige wijken. In totaal werden 15 verdachte voertuigen en 18 verdachte personen gecontroleerd. Tijdens een voetpatrouille in Herent kon een politieploeg ook een afpersing op heterdaad vaststellen. Dat gebeurde door een 16-jarige jongen voor een iPhone.