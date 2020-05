Persoon bevangen door rook na woningbrand KAR/JSL

09 mei 2020

21u53 0

Op de Mechelsesteenweg in Herent heeft zaterdagavond een woningbrand gewoed. De Leuvense brandweer rukte omstreeks 19.50 uur uit. Ze hadden het vuur snel onder controle. Een bewoner moest met een ziekenwagen worden afgevoerd omdat hij bevangen werd door de rook. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan.