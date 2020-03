Organisatie Wild in ’t Park: “Kans dat festival doorgaat is miniem” Bart Mertens

21 maart 2020

17u30 2 Herent De kans dat Wild in ’t Park in Herent dit jaar doorgaat is miniem. Dat zegt programmator Pieter Taccoen. “We moeten realistisch zijn”, klinkt het. “Uiteraard hopen we dat de corona-epidemie snel voorbij is maar ons festival staat op de agenda op 8, 9 en 10 mei. De kans is heel groot dat we ons event moeten annuleren, al blijven we leven op goede hoop. Wild in ’t Park uitstellen naar een latere datum is ook niet zo evident.”

Wild in ’t Park in Herent is één van de festivals in onze regio die vroeg in het festivalseizoen op de agenda staan. De 13e editie wordt georganiseerd op 8, 9 en 10 mei maar het is onzeker of het festival zal doorgaan. Dat gegeven bevestigt programmator Pieter Taccoen. “We leven in onzekere tijden”, klinkt het. “Eerlijk gezegd, de kans dat Wild in ’t Park op 8, 9 en 10 mei kan doorgaan lijkt me erg klein, om niet te zeggen miniem. We moeten onszelf niets wijsmaken wat dat betreft. Realisme is in de gegeven situatie op zijn plaats. Anderzijds wachten we de richtlijnen en de maatregelen van de overheid af. In het beste geval zou Wild in ’t Park nog kunnen doorgaan en dat zou betekenen dat de corona-epidemie snel voorbij zijn maar we houden er ernstig rekening mee dat ons event afgelast zal moeten worden door de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.”

Voor programmator Pieter Taccoen zou een afgelasting een stevige streep door de rekening zijn want Wild in ’t Park is een kostelijke onderneming. “Een festival organiseren, kost veel geld maar een festival moeten annuleren is uiteraard nog veel kostelijker. De groepen op de affiche zijn al geboekt en heel wat kosten zijn al gemaakt. Uiteraard verdwijnt de mogelijke financiële kater in het niets bij het leed van de coronaslachtoffers. Ook wat dat betreft moeten we realistisch zijn en beseffen dat de gezondheid van de mensen boven alles gaat. Nogmaals, wij wachten voorlopig nog even af welke maatregelen de overheid ons zal opleggen. We houden rekening met een scenario waarin Wild in ’t Park niet mag doorgaan maar officieel hebben we nog geen boodschap in die zin gekregen. Net zoals de trouwe bezoekers van ons festival kunnen we voorlopig enkel afwachten.”

Blijft de vraag: zou een verplaatsing naar data later op het jaar eventueel tot de mogelijkheden behoren? “Ook aan dat scenario hebben we al gedacht”, vertelt Pieter Taccoen. “Het is echter niet zo evident om een festival van de grootorde Wild in ’t Park te verplaatsen naar een ander weekend later op het jaar. Sommige groepen op onze affiche komen optreden omdat ze begin mei op tournee gingen in Europa. Ik denk bijvoorbeeld aan The Selecter. Die groep is afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en zal niet aan dezelfde prijs komen optreden op een latere datum. Ook logistiek is een verplaatsing naar een later weekend niet evident. Stel dat je Wild in ’t Park zou verplaatsen naar september om maar iets te zeggen. Kunnen al de vrijwilligers op dat moment komen werken? Dat is nog maar de vraag. Van herexamens tot vakanties…er zijn zoveel redenen waarom het logistiek niet evident is om een driedaags muziekfestival te verplaatsen. Alleszins, we houden rekening met elk mogelijk scenario. Voorlopig staat Wild in ’t Park nog op de kalender en we zullen zien wat de komende weken ons brengen. Het belangrijkste is nu dat iedereen zo gezond mogelijk kan blijven in deze corona-epidemie.” Volg hier de laatste informatie over Wild in ’t Park op de voet.