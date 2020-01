Opschorting voor agent die betrapt werd met doping KAR

22 januari 2020

Een 38-jarige agent uit Herent heeft na verzet probatie-opschorting gekregen voor het bezit van anabolen twee jaar geleden. De feiten kwamen aan het licht toen een postpakket naar B.V., een gevechtssporter, werd onderschept. De dertiger stuurde de eerste maal zijn kat naar de rechter. Dat kwam hem duur te staan, want die veroordeelde hem tot acht maanden cel. V. verzette zich nu met succes tegen die straf. De agent stond eveneens terecht omdat hij thuis nog kogelladers van een wapen type Glock bewaarde. Het wapen zelf lang nog op de dienst DSU (speciale eenheden, red.) in Brussel. Voor het munitiebezit werd hij vrijgesproken omdat hij een machtiging van zijn overste had om zijn wapen buiten de diensturen te dragen.

Voor het bezit en gebruik van de anabolen kreeg hij van de rechter probatie-opschorting. Na enkele testen bleek dat V. opnieuw clean was. Hij verleende ook zijn medewerking aan het maatschappelijk onderzoek. De man moet zich aan vier voorwaarden houden. Zo moet hij zich absoluut onthouden van elk humaan dopingmiddel.