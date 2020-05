Onthaal politiezone HerKo blijft gesloten EDLL

20 mei 2020

12u59 0 Herent Het onthaal van de politiezone Herent en Kortenberg blijft tot nader order gesloten. Dat laten de gemeenten weten.

De politiehuizen in Herent en Kortenberg blijven momenteel gesloten door de coronacrisis. Voor een aangifte of klacht moet er eerst telefonisch contact opgenomen worden via het algemeen nummer 016 85 34 00. Dat kan iedere weekdag tussen 8 en 17 uur. Indien de politiemedewerkers u telefonisch niet kunnen verder helpen, kan er wel een afspraak vastgelegd worden. Voor een eenvoudige melding is de politie van Herent steeds bereikbaar op het e-mailadres pz.herko@police.belgium.eu. Bij dringende politiehulp bel 101.