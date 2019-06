Oldskool Leuven nu voor het eerst in The Villa of beter gezegd de ‘Mannequin’ in Herent Met legendarische dj’s van toen EDLL

06 juni 2019

18u45 0 Herent Zondag 9 juni vindt de tweede editie plaats van het legendarische feestje Oldskool Leuven. Dj’s van vroeger brengen de sfeer en muziek van de jaren ‘70 en ‘80 weer helemaal tot leven.

Organisator Ben Mouling, bekend van onder meer Radio Modern, wil met Oldskool 45+’ers terugbrengen naar het uitgaansleven van vroeger. Het legendarische feest trekt heel Vlaanderen door en wordt zondag voor de tweede keer in Leuven georganiseerd. “We willen echt dat de oudere generatie hun zotte tijden van toen nog eens herbeleven. We gaan op zoek naar dj’s die in die tijd populair waren en die zetten we opnieuw in de spotlights”, aldus organisator Ben Mouling.

Voor Leuven zijn dat niemand minder dan Jo De Clercq, beter bekend als Jo met de Banjo, Eric De Rop, ofwel dj Droppie en Kurt Timmermans, ook bekend als dj Kurt Louvain. Deze drie artiesten komen zondag draaien. “We starten stipt om 20 uur en garanderen dat de dansvloer vol staat om 21 uur”, aldus Ben. “De locatie is ook niet toevallig gekozen. The Villa was vroeger de Mannequin, veel mensen zullen de discotheek ongetwijfeld nog kennen”, zegt Ben.

Het feest duurt normaal tot 2 uur, maar dat kan nog wel eens uitlopen, klinkt het. Tickets zijn verkrijgbaar aan de kassa. Meer informatie vind je op https://www.facebook.com/Nightlifehistory/