Nieuwe rotonde in Herent gedeeltelijk opengesteld KAR

26 juni 2020

15u08 0

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt nog tot eind 2020 op de Omleiding in Herent tussen de Tildonksesteenweg en de aansluiting met de Mechelsesteenweg. Sinds maandag 22 juni is de nieuwe rotonde gedeeltelijk opengesteld voor het verkeer en wordt er gewerkt op het kruispunt van de Tildonksesteenweg met de Omleiding.

Deze werken gebeuren in twee fases. In een eerste fase, van 22 juni tot eind augustus, wordt de zuidelijke tak van het kruispunt afgesloten. De noordelijke tak, richting Tildonk, blijft wel toegankelijk. Vanaf begin september wordt op de noordelijke kant van het kruispunt gewerkt en wordt de zuidelijke tak opnieuw opengesteld. Het ontwerp van dit kruispunt is aangepast naar een T-kruispunt met verkeerslichten, in tegenstelling tot het oorspronkelijk ontwerp waar de verkeerslichten zouden verdwijnen.