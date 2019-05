Natuurpunt Herent stelt acht ‘groene tuinen’ open voor grote publiek



27 mei 2019

10u48 0 Herent Op zondag 2 juni organiseert Natuurpunt Herent een open tuinkijkdag. Acht tuinen van inwoners uit Herent worden opengesteld voor het grote publiek. De deelnemende tuinen hebben van de gemeente het label ‘Groene tuin’ ontvangen.

De start van de open tuinkijkdag wordt voorzien in klavertje vier, Winkselsesteenweg 82 in Herent. De bewoners van klavertje vier legden onder andere een ecologische zwemvijver aan. Bezoekers ontvangen bij aanvang een adressenlijst van de deelnemende tuinen en ze ontdekken hoe ze van hun eigen tuin een oase van natuurlijke pracht kunnen maken.

Praktisch

Deelnemen aan dit tuinencircuit is gratis. De tuinen zijn open van 10 uur tot 18 uur. Ga je liever met de fiets? De Milieuadviesraad van Herent bezoekt een aantal tuinen per fiets. Er wordt afgesproken om 14 uur aan GC de Wildeman in Herent.