Meer dan 1.100 kinderen uit Herent nemen deel aan de eerste kerstloop EDLL

19 december 2019

14u14 0 Herent Op het Onze-Lieve-Vrouwplein in Herent hebben meer dan 1.100 kinderen vandaag deelgenomen aan de eerste editie van de kerstloop. Het initiatief komt van MOEV, samen met de vrijetijdsdienst van de gemeente.

De kinderen uit de lagere scholen van Herent hebben vandaag enthousiast verschillende toertjes gelopen rond de kerk. Bijna alle kinderen van het derde tot en met het zesde leerjaar liepen mee in de kerstloop. Het initiatief komt van MOEV, een Vlaamse organisatie die alle leerlingen in het Vlaams onderwijs wil aanzetten tot een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten, samen met de vrijetijdsdienst van de gemeente. De kerstloop moet de verbondenheid tussen de scholen in de verf zetten. Voor de kinderen was het alvast een gezellige, maar vooral sportieve donderdag.