Man vindt bom in park van Herent: “Gevaarlijk, het loopt hier vol met kinderen” Joris Smets

07 mei 2020

20u15 36 Herent De politie is donderdag in de vroege avond ter plaatse gekomen in park de Mollekensberg in Herent. Ruben (24) heeft omstreeks 17 uur een bom gevonden in het park waarna hij de hulpdiensten verwittigde. “Ik heb al verschillende bommen gevonden met mijn metaaldetector. Dit was ongetwijfeld de grootste”, zegt Ruben.

Ruben (24) is wel meer op pad met zijn metaaldetector, maar zo’n grote ontdekking had hij nog niet gedaan, zeker niet in Herent. “Ik was serieus verschoten”, zegt Ruben. “Ik ben al naar Frankrijk geweest waar ik oude bommen heb gevonden, maar van deze grote ben ik ze nog niet tegengekomen. De metaaldetector was heel luid dus ik dacht eerst aan een stuk rauw ijzer. Ik heb een 30 centimeter uitgegraven en toen had ik het door. Het lijkt mij een bom uit de Tweede Wereldoorlog te zijn.”

Hulpdiensten

Toch heeft Ruben niet meteen de hulpdiensten verwittigd. “Twee vriendinnen hebben een paar weken geleden een granaat uit de vaart gevist“, zegt Ruben. “Zij hebben een boete gekregen voor het schenden van de coronamaatregelen. Ik wou dus even navragen of ik geen boete zou krijgen. Daarom heb ik eerst een vriend gebeld die op zijn beurt bij de politie heeft nagevraagd of ik niet in overtreding was. Ik was alleen op wandel in mijn buurt, dus het was in orde. Ik had natuurlijk sowieso wel de politie verwittigd. De bom ligt in een park waar veel kinderen spelen en dat kan heel gevaarlijk zijn. Ze zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen met twee patrouilles en hebben de plaats rond de bom afgezet. DOVO komt morgen ter plaatse.”

Hobby

Met de metaaldetector op pad gaan is een hobby waar Ruben sinds anderhalf jaar mee is. “Ik ben een aantal jaar geleden begonnen met magneetvissen en dan overgeschakeld”, stelt Ruben. “Ik heb sindsdien al veel gevonden, voornamelijk kleinere bommen en oude munten uit de 18de en 19de eeuw. Aan de hand van alles dat ik al gevonden heb in regio Leuven valt het me op hoeveel hier gevochten is in de 1ste en 2de Wereldoorlog. Het strafste dat ik al gevonden heb is een zilveren munt uit 1751. Ze zijn wel redelijk versleten, munten werden in die periode natuurlijk heel veel gebruikt. Wanneer ik er vind dan kuis ik ze, dat is best veel werk en redelijk delicaat. Ik doe het met een tandenstoker. Deze bom in Herent vind ik toch een heel straffe ontdekking. Gelukkig dat ik ze gevonden heb, dan kan ze nu veilig onschadelijk worden gemaakt.”



