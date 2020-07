Man speelt rijbewijs kwijt na positieve speekseltest JSL

27 juli 2020

14u45 0 Herent Afgelopen zaterdagavond en -nacht heeft de politiezone HerKo in het kader van een alcoholactie verschillende verkeerscontroles gehouden in Herent en Kortenberg. In totaal werden 119 voertuigen gecontroleerd. Er werden verschillende processen-verbaal opgesteld en één man moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren na een positieve speekseltest.

Een 26-jarige man bleek na afname van een speekseltest onder invloed van cannabis rond te rijden. Zijn rijbewijs werd voor een periode van 15 dagen onmiddellijk ingetrokken. De man had bovendien 3,3 gram cannabis in zijn bezit. Drie personen reden onder invloed van alcohol: van één bestuurder werd het rijbewijs drie uur ingehouden en van twee bestuurders zes uur. Daarnaast werden nog zes processen-verbaal opgesteld wegens het niet bij hebben van een geldig verzekeringsbewijs of rijbewijs, het rijden met een voorlopig rijbewijs tijdens niet toegestane uren, het niet dragen van de gordel en het rijden met een vervallen keuringsbewijs.