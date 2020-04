Man maakt niet-essentiële verplaatsing, rijdt doodlopende straat in nadat hij vlucht van politiecontrole Joris Smets

03 april 2020

15u16 0 Herent Dinsdag heeft de politiezone Herko (Herent/Kortenberg) op verschillende tijdstippen van de dag de naleving van de coronamaatregelen gecontroleerd. Bij de politiecontroles werden er zeven processen-verbaal opgesteld.

De zeven processen-verbaal waren voornamelijk omdat de bestuurders niet-essentiële verplaatsingen maakten. Eén bestuurder was van plan een kennis te bezoeken. Hij voelde de bui al hangen en probeerde zich zonder succes te onttrekken aan de politiecontrole. Hij reed een doodlopende straat in waar de politie hem tegemoet kwam. Een andere bestuurder was de baan op zonder een geldig rijbewijs.