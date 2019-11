Man grijpt vrouw naar de keel: jaar cel KAR

29 november 2019

16u55 0 Herent Een man uit Herent is veroordeeld tot een jaar cel voor partnergeweld in september. Vijf maanden eerder liep hij al een veroordeling op voor gelijkaardige feiten.

Ronny A. werd op 26 april 2019 door de Leuvense correctionele rechtbank veroordeeld tot een jaar cel voor opzettelijke slagen en verwondingen aan zijn partner. Op 20 september van dit jaar bezondigde de man, die op vrije voeten was, zich aan hetzelfde misdrijf in hun woning in Herent. Daarmee bevond hij zich in staat van wettelijke herhaling, wat een verzwarende omstandigheid is.

De politie was al zeven keer gecontacteerd voor overlast bij de beklaagde. Uiteindelijk belde het slachtoffer zelf naar het noodnummer. De vrouw, die blauwe plekken op de onderarmen had, verklaarde dat haar partner geregeld haar keel dichtkneep. “Hij neemt mij altijd vast bij mijn nek en dan knijpt hij. Gisteren toen we in de keuken stonden, heeft hij mij ook bij mijn nek vastgenomen en dan knijpt hij mijn keel hard toe”, verklaarde ze. De vrouw loog eerder tegen de politie omdat ze bang was hem kwijt te spelen.

Ronny A., die sindsdien opgesloten zit in de gevangenis in Hasselt, liep op 26 juni 2018 ook een correctionele veroordeling op voor feiten van kinderpornografie. Hij kreeg twaalf maanden cel met probatie-uitstel, dat op 22 oktober 2019 nog herroepen werd. De rechtbank stelde vast dat er geen einde komt aan de agressie. De beklaagde legt probatievoorwaarden naast zich neer en laat geen hulpverlening toe. Volgens de rechter is de kans op recidive zeer reëel. De beklaagde en het slachtoffer hebben hun verhouding niet beëindigd.