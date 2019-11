Maandag zware verkeershinder verwacht EDLL

29 november 2019

10u51 2 Herent De gemeente Herent laat weten dat er maandag 2 december veel verkeershinder wordt verwacht. Dat komt door werken.

Op maandag 2 december gaan de werken aan de rotonde op het kruispunt Mechelsesteenweg met omleiding (N26) en aanleg nieuwe Tildonksesteenweg een nieuwe fase in. Het gaat onder meer over de aanleg van een rotonde met voorsorteerstroken. De gemeente Herent laat weten dat er daardoor veel hinder zal zijn. Het verkeer wordt in beide richtingen van de baanvakken naar de werfweg geleid. De politie zal van 6 uur ‘s morgens tot 12 uur ‘s middags het verkeer regelen, terwijl de verkeerslichten worden aangepast. Wie die dag normaal langs de betrokken rijwegen moet passeren, houdt dus best rekening met vertraging, zeker bij de ochtendspits. De hinder duurt vermoedelijk tot 22 uur. Fietsers, in beide richtingen tussen Mechelen en Leuven, worden via een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad op de noordelijke zijde van de rijweg gestuurd.