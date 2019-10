Lokale sp.a pleit voor extra veiligheidsmaatregelen op de fietssnelweg in Herent EDLL/ADPW

18u31 0 Herent De lokale sp.a in Herent pleit voor extra veiligheidsmaatregelen aan de fietssnelweg in het centrum van Herent. “Het zorgt te vaak voor onveilige situaties voor kinderen, trage fietsers en wandelaars. We moeten vermijden dat er zware ongevallen gebeuren”, klinkt het.

Sinds begin dit jaar mogen elektrische fietsen tot 30 km/uur op de fietssnelweg van Leuven naar Brussel. Een nieuw verkeersbord duidt aan dat deze ‘snelle’ elektrische fietsers ook de fietsweg langs het spoor in Herent mogen volgen. “In realiteit is de snelheid bij sommige fietsers een stuk hoger en in de buurt van het station van Herent is 30 km/uur sowieso te snel”, klinkt het bij de lokale sp.a afdeling. Dit leidt volgens de oppositiepartij tot onveilige en gevaarlijke situaties met de zwakke weggebruikers aan het station. “We moeten absoluut vermijden dat er zware botsingen gebeuren tussen snelle en trage fietsers of wandelaars. Door het stijgend gebruik van de fietssnelweg neemt het risico toe. De zwakste weggebruikers moeten beter beschermd worden”, klinkt het bij Jan Creten, gemeenteraadslid voor sp.a.

“We pleiten met sp.a Herent voor bijkomende maatregelen om de effectieve snelheid in de omgeving van het station te verlagen. We vragen dat het nieuwe bestuur samen met de fietsersbond onderzoekt welke maatregelen daartoe het meest geschikt zijn. Een bord dat oproept tot ‘hoffelijk rijden’ zal niet volstaan”, aldus Jan Creten.