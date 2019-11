Lokale ondernemers slaan de handen in elkaar en geven het oude huis van de smidse in Winksele een nieuwe bestemming EDLL

26 november 2019

16u49 0 Herent Het voormalig huis van de smidse in Winksele krijgt een nieuwe invulling. Op 23 januari opent er De Smederij: een nieuwe ondernemerssamenwerking met een brouwerij, een restaurant en vergaderzalen.

Drie lokale ondernemers worden vanaf 23 januari samengebracht in de Warotstraat in Winksele, meer bepaald in het huis van de vroegere smidse. De nieuwe ‘Smederij’ is een ondernemerscoöperatie tussen brouwerij Adept van Dimitri Staelens, de eetbar van Jana Stessel en Kasper Troch en Tweeperenboom, die er nieuwe vergaderzalen zal openen. De drie ondernemers wonen allen in Winksele. De Smederij wil dorpsdynamiek versterken en lokale ambachten in de kijker zetten.

“De locatie is het oude atelier van de smidse, die onder meer het kruis op de kerk in Winksele heeft gemaakt. De naam Smederij is daar uit voortgevloeid. Het pand stond al vijftien jaar leeg, maar werd plots toch te koop aangeboden. We hebben het dan gekocht en willen er een nieuwe bestemming aan geven, met bijzondere aandacht voor ambachten en linken naar de geschiedenis”, zegt Nele Smets, initiatiefneemster en zaakvoerder bij Tweeperenboom. De tuin van het coöperatief bedrijf Tweeperenboom grenst trouwens aan de tuin van de nieuwe Smederij. “We zijn eerst op zoek gegaan naar mensen die creatief en ondernemend zijn én een band hebben met het dorp. Uiteindelijk vonden we brouwer Dimitri Staelens en chef-kok Jana Stessel. Dan kreeg De Smederij al snel vorm”, aldus Nele.

Ambachtsprocessen in de kijker

“Vanuit de eetbar zal je bijvoorbeeld kunnen kijken in de brouwerij. De keuken is half open, dus ook de chef-kok ga je aan het werk zien. Dit allemaal vanuit het idee om ambachtsprocessen zichtbaar te maken en te inspireren”, zegt Nele.

Voorverkoop als crowdfundingcampagne

In de laatste rechte lijn naar de openingsdatum in januari heeft De Smederij een crowdfundingcampagne gelanceerd. “Een deel van de financiering willen we realiseren via deze crowdfundingcampagne. We organiseren daarom een soort voorverkoop van unieke producten en diensten die eenmalig beschikbaar zijn. De brouwer gaat bijvoorbeeld gedurende vijf jaar ieder jaar een specifiek brouwsel maken. Mensen die gesponsord hebben in de crowdfunding mogen mee nadenken over het recept. Dat brouwsel is dan enkel beschikbaar voor de klanten die het in voorverkoop kochten”, zegt Nele.

Je kan je ook inschrijven voor een testpanel om mee na te denken over de menukaart van het restaurant. “Voor klanten en buren is dit een kans om al eens kennis te maken met typische producten en diensten van De Smederij. Voor De Smederij is het dan weer een manier om een vlotte opstart te garanderen”, voegt Nele er nog aan toe. Met de ingezamelde middelen investeert De Smederij in de feestelijke openingsweken van de zaak. De Smederij zal iedere dag open zijn, behalve op maandag en dinsdag. Meer informatie over de crowdfundingcampagne vind je op www.crowdfundingdesmederij.be