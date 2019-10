Life coach Caroline (55) opent schoonheidssalon: “Ook mannen zijn welkom bij ‘Au Bonheur des Dames’” EDLL

30 oktober 2019

12u00 0 Herent Caroline Buchet (55) uit Herent heeft zonet haar eigen schoonheidssalon geopend. Naast haar job als life coach, vond de Herentse het tijd om haar leven over een andere boeg te gooien en een eigen zaak te starten. “Ik wil iets doen wat ik graag doe", zegt ze.

Op de Zavelputstraat in Herent is er een nieuwe zaak geopend. De 55-jarige Caroline is zonet gestart met haar eigen schoonheidssalon ‘Au Bonheur des Dames’. “Ik heb vroeger een opleiding schoonheidsspecialist gevolgd en eigenlijk beslist om terug naar mijn roots te gaan. Ik wil iets doen wat ik graag doe”, aldus Caroline. De Herentse zal de zaak helemaal in haar eentje runnen. “Ik vind life coach en schoonheidsspecialist een fijne combinatie. Beide jobs brengen rust tot bij de klanten”, zegt Caroline. Ze houdt beide jobs wel gescheiden.

Ook mannen welkom

De behandelingen bij ‘Au Bonheur des Dames’ zijn heel uitgebreid. Van gelaats- en lichaamsbehandelingen, ontharingen, hand- en voetverzorging tot nagelstyling en make-up. “Ik wil iedere vrouw wat geluk bijbrengen door een ‘me-time’ momentje. Een aanpak op maat en het welzijn van de klant staat centraal”, zegt Caroline. Ondanks de naam ‘Au Bonheur des Dames’ het niet doet uitschijnen: “mannen zijn trouwens ook welkom”, zegt de schoonheidsspecialiste.

Schoonheidssalon ‘Au Bonheur des Dames’ werkt momenteel uitsluitend op afspraak. “Klanten kunnen afspraken boeken van maandag tot vrijdag en ook op zaterdagvoormiddag”, aldus de schoonheidsspecialiste. Een afspraak maken kan telefonisch of via Facebook. Meer informatie over de behandelingen en prijzen van schoonheidssalon ‘Au Bonheur des Dames’ vind je op de Facebook-pagina.