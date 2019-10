Leerlingen van GBS Toverveld krijgen weerbaarheidstraining van Rode Neuzen Tour EDLL

21 oktober 2019

16u07 0 Herent De Rode Neuzen Tour is vandaag neergestreken in Gemeentelijke Basisschool Toverveld in Herent. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kregen een weerbaarheidstraining. Aan de hand van video’s, interactieve gesprekken en een getuigenis werd het belang van fysieke, mentale en sociale weerbaarheid bij jongeren onderstreept.

De Gemeentelijke Basisschool Toverveld in Herent is deelnemende school aan de vierde Rode Neuzen Dag. De goeddoelactie van HLN, VTM, Qmusic en Belfius staat dit jaar volledig in teken van de mentale, fysieke en sociale weerbaarheid bij jongeren. Vandaag kregen zo’n 80 leerlingen van de derde graad van GBS Toverveld een bezoekje van het Rode Neuzen Dag-team met Katja Schipperheijn. De onderneemster ontwikkelde de methode Sociaal Online en het leerplatform sCool. Daarnaast schreef ze een boek over kinderen en online media en is ze een veelgevraagd spreker. “Ik leer de leerlingen weerbaar worden. Op het einde van de sessie is het de bedoeling dat we ons verbonden voelen en de leerlingen over hun gevoelens praten”, aldus Katja. De Rode Neuzen Tour probeert zo’n 25.000 leerlingen te zien van West-Vlaanderen tot Limburg en van het vijfde leerjaar tot de Universiteit.

Afgelopen weekend zamelde het zesde leerjaar van GBS Toverveld 500 euro in voor Rode Neuzen Dag, door lekkers te verkopen in een halloweenthema.