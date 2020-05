Kweken onze boeren binnenkort quinoa op hun velden? “Een alternatief gewas dat goed tegen droogte kan” EDLL

27 mei 2020

17u14 0 Herent Het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant in Herent gaat inzetten op de bestrijding van droogte. Daarom gaan ze onder meer op zoek naar alternatieve gewassen die goed tegen droogte kunnen zoals... quinoa! Onderzoekers voeren momenteel experimenten uit naar de graansoort uit Zuid-Amerika op een proefveld in Herent.

Door de droogte van de afgelopen jaren hebben boeren het moeilijker om aardappelen en suikerbieten te kweken. Alternatieve gewassen kunnen helpen in de strijd tegen droogte. Nu het opnieuw zo droog is, wordt er veel verwacht van quinoa. “Deze graansoort van Zuid-Amerikaanse origine is een stressbestendig gewas met interessante voedingseigenschappen”, klinkt het bij het Praktijkpunt. Bij landbouwers groeit de interesse in lokale teelt van quinoa. “Met zijn diep wortelstelsel bleef quinoa doorgroeien terwijl aardappel-, suikerbiet- en groentepercelen kreunden onder de droogte en hitte.”

Vocht diep in de grond

Daarom werd er eind vorige maand op een proefveld aan Praktijkpunt Herent quinoa gezaaid. De onderzoekers willen quinoateelt op grote schaal uitrollen in Vlaanderen. “Na de zaai van quinoa in Herent bleef het vrijwel droog, maar de jonge plantjes zoeken dieper in de grond naar vocht, tot wel 50 centimeter diep. Een droogte-resistent gewas als quinoa biedt landbouwers nieuwe perspectieven in tijden van klimaatverandering en grote droogte”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw.

Voorts blijven ze in Herent ook zoeken naar andere manieren om bestaande gewassen zoals aardappelen en witloof te beschermen tegen droogte. Dat kan bijvoorbeeld door druppelirrigatie. In plaats van het hele veld te irrigeren, wordt er dan via druppelslangen net voldoende water afgezet vlak bij de plant. Door eenvoudige vochtsensoren op het veld bijvoorbeeld te koppelen aan weersvoorspellingen kan er maximaal gebruik worden gemaakt van elke druppel kostbaar water. “Voor eenzelfde opbrengst is bij druppelirrigatie tot 25% minder water nodig. Zo kan ook de landbouw bijdragen aan een efficiënter gebruik van het schaarse water”, aldus Monique Swinnen.