KUBB-tornooi in De Kraal Schaffelkant voor Warmste Week: “Opbrengst voor Epilepsie Liga en vzw Pamoja” Bart Mertens

11 september 2019

14u39 0 Herent De meisjes van het zesde leerjaar van basisschool De Kraal Schaffelkant organiseren dit weekend een KUBB-tornooi voor twee goede doelen, eentje in België en eentje in Afrika. “Naar aanleiding van de Warmste Week 2018 besliste deze enthousiaste groep meisjes om een actie op te zetten”, zegt Geert Baro, papa van één van de initiatiefneemsters.

In basisschool De Kraal Schaffelkant in Herent wordt op zondag 15 september een KUBB-tornooi georganiseerd. Van 13 tot 17 uur is iedereen welkom zich te meten met andere teams. Uiteraard wordt ‘Schaffelkubb’ niet zomaar georganiseerd in de school. Het idee ontstond naar aanleiding van de Warmste Week 2018. “Een groep enthousiaste meisjes van het zesde leerjaar besloten om een actie op te zetten, vertelt Geert Baro, papa van mede-initiatiefneemster Mythe. “In december vorig jaar gingen ze op pad met twee bolderkarren vol met vers gebakken wafels, koekjes en cupcakes. Ze verkochten ook zelf gemaakte armbandjes en onderleggers. De verkoop werd een succes.”

Gebeten door hun enthousiasme ontstond er al snel een nieuw plan: een KUBB-tornooi. “Om nog meer geld in zamelen voor het goede doel”, vertelt Kurt Claeys, papa van Louise. “Vrijdag na school werd hun vaste vergadermoment om met ondersteuning van een aantal enthousiaste papa’s het hele plan uit te werken. Van reclame maken tot sponsors zoeken…Nu zondag 15 september is het eindelijk zo ver!”

Kleinschalige projecten

De groep meisjes selecteerde na overleg twee goede doelen die hen na aan het hart lagen, eentje in België en eentje in Afrika. “De winst van ‘Schaffelkubb’ gaat onder meer naar de Epilepsie Liga”, aldus Kristof Vandebroeck, papa van Sienna. “Ook vzw Pamoja wordt ondersteund via het project van de groep meisjes uit het zesde leerjaar. Die vzw heeft als doel om kleinschalige projecten in ontwikkelingsgebieden te ondersteunen. Het eerste project dat ze steunen is Pamoja Mission Africa dat erop gericht is de meest kwetsbare en arme kinderen onderwijs, eten, psychologische bijstand en medicatie aan te bieden.”

Meer info: www.schaffelkubb.be en schaffelkubb@outlook.com