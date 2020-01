Klub Melk: een nieuw feestconcept met focus op housemuziek EDLL

31 januari 2020

16u23 0 Herent Feestelijk nieuws voor de Herentenaren en houseliefhebbers uit onze regio, want schepen van jeugd Maarten Forceville (CD&V) lanceert Klub Melk. De vroegere fabriek van Vitalac wordt voortaan minstens drie keer per maand omgevormd tot een house- en technofeestje.

In de vroegere fabriek van Vitalac, momenteel gekend als Bar Vital, start een nieuw feestconcept. “Bar Vital is eerder voor de commerciëlere evenementen zoals trouwfeesten en Klub Melk is dan de nieuwe naam voor de zaal als er evenementen worden georganiseerd waarbij de focus ligt op elektronische dansmuziek”, zegt schepen van Jeugd Maarten Forceville (CD&V). Het idee komt van de schepen zelf, die ook bar Vital opstartte. De bedoeling van Klub Melk is om telkens twee weekenddagen en een donderdag per maand een housefeest te organiseren. In samenwerking met Club Royale zullen we ook afterworks organiseren met housemuziek. Het eerste evenement staat al gepland op 15 februari. “Ik ga zelf ook geregeld naar elektrofeestjes of clubs, maar in onze regio is er eigenlijk weinig waar wij terecht kunnen. In die zin is er wel vraag naar. Ik ben dan enkele dj’s beginnen benaderen en het is toch gelukt. Op 4 april mogen we zelfs Simon Dunmore uit Londen verwelkomen. Pure waanzin dat die naar Herent komt", aldus de schepen.

Klub Melk focust op housemuziek, met af en toe een uitstap naar de techno. Wie zin heeft om mee te feesten, kan alvast tickets bestellen voor via de Facebookpagina van Klub Melk.