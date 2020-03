Kinderfuif Pastoor De Clerckschool in Herent gaat niet door omdat ouder besmet geraakte met coronavirus EDLL

07 maart 2020

16u30 0 Herent De ‘Bouwwerf-fuif’ van de Pastoor De Clerckschool in Herent gaat vanavond niet door. Dat laat de ouderraad en de school in een bericht aan de ouders weten. Een papa van een leerling op de school geraakte besmet met het coronavirus.

In een bericht naar de ouders laat de Pastoor De Clerckschool uit Veltem-Beisem weten dat de kinderfuif vanavond niet doorgaat. “Omdat er een ouder positief is getest op het coronavirus en het kind de hele week op school was”, luidt de mededeling van de school. “De ouder heeft de school zelf laten weten dat hij besmet geraakte, maar dat moet nog officieel bevestigd worden door het Agentschap FOD Volksgezondheid. Nadien zullen we verdere instructies krijgen, maar uit voorzorg werd de fuif geannuleerd”, zegt directrice Annemie Szajkovics. De ouderraad van de school laat weten dat de fuif naar een latere datum wordt verplaatst.