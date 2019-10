Kinderen uit onze regio kunnen na de herfstvakantie opnieuw veilig naar school dankzij 4000 nieuwe fluohesjes EDLL

28 oktober 2019

De leerlingen van acht basisscholen uit onze regio kunnen na de herfstvakantie extra veilig naar school komen dankzij splinternieuwe fluohesjes. Isabelle De Groeve, zaakvoerster van optiek De Groeve uit Herent, heeft zo'n 4000 fluohesjes uitgedeeld aan scholen in Herent, Kampenhout, Tildonk, Buken en Erps-Kwerps. “Ik investeer ieder jaar 1000 euro in fluohesjes voor de lokale scholen”, zegt Isabelle. Ze begon enkele enkele jaren geleden met fluohesjes uit te delen aan scholen in Herent, maar ondertussen is ze uitgebreid naar acht scholen in de ruime omgeving. “Voor mij is het sponsoring, maar de kinderen zijn daardoor veel beter herkenbaar op de weg. Een win-winsituatie. Ik deel ze met plezier uit”, aldus Isabelle. Onder andere leerlingen uit de Herentse basisscholen De Kraal, De Bijenkorf, Toverveld en Pastoor De Clerck kregen nieuwe fluohesjes.