Kapelletje in Veltem-Beisem gevandaliseerd: “Al sinds 1952 een familiestuk, heel spijtig dat ze dit doen” Joris Smets

06 juli 2020

17u08 6 Herent Onbekenden hebben het voorbije weekend het kapelletje in Velten-Beisem, achter de St. Michielskerk, gevandaliseerd. Ze gooiden met enkele stenen de ruit in en gingen aan de haal met een aansteker. Het geld lieten ze weliswaar liggen. “Mijn vader heeft het kapelletje in 1952 gezet”, vertelt Anne Crabbe (56), die het kapelletje onderhoudt. “Ik begrijp niet waarom ze het doen, maar het is heel spijtig.”

In de nacht van zaterdag op zondag hebben onbekenden het kapelletje in Veltem-Beisem achter de St. Michielskerk gevandaliseerd. Ze gooien met stenen de ruit in en gingen lopen met een aansteker. Daarbij werd ook een beeldje beschadigd. “Het is zo’n 2 jaar geleden ook gebeurd”, vertelt Anne Crabbe (56). “Ik onderhield het kapelletje lang met mijn broer, maar hij is een paar jaar geleden overleden. Ik snap niet waarom ze dit doen.”

Hangjongeren

Het kapelletje ligt redelijk afgelegen op het wandelpad achter de kerk in Veltem-Beisem. “Een tijdje geleden gebeurden daar regelmatig dingen die niet zouden mogen door hangjongeren”, zegt Anne. “De politie patrouilleert er sindsdien meer en het is daar nu wel rustiger. Ik onderhoud het kapelletje alleen, sinds mijn broer twee jaar geleden overleden is, en ga twee keer per week langs om de kaarsjes aan te steken. Het voorbije weekend heeft men een paar stenen in de ruit gegooid en een aansteker gepikt. Het geld, een schamele drie euro, hebben ze laten liggen. Een beeldje en een kaars zijn wel beschadigd. Het is geen ramp natuurlijk, maar ik vind het wel heel erg jammer. Ik begrijp niet waarom ze dat doen, het is een echt familiestuk en heeft veel waarde voor mij. Gelukkig herstelt de gemeente de deur en het glas, maar ik hoop dat het niet meer gebeurt.”