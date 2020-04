Juf Bieke maakt fotozoektochten voor inwoners van Herent: “Ideaal voor een leuke en interactieve wandeling met de kinderen” Joris Smets

21 april 2020

13u21 0 Herent In tijden van corona moet je creatief zijn en dat is precies wat Bieke De Becker (47) doet. Als leerkracht LO in De Kraal kon juf Bieke niet stil blijven zitten en besloot ze fotozoektochten te maken voor de inwoners van Herent. “Het belangrijkste is dat de mensen op een leuke en veilige manier even uit hun kot kunnen komen”, zegt een goedgeluimde Bieke.

Een unieke fotozoektocht aan de hand van herkenningspunten in eigen gemeente. Het is iets waar de inwoners van Herent veel plezier uit halen sinds de lockdown, met dank aan Juf Bieke. “Ik vind het zelf ook heel leuk om te maken”, stelt Bieke. “Momenteel heb ik er twaalf gemaakt en er staan nog verschillende op de planning.”

Zoektochten

Als LO-leerkracht in De Kraal in Herent was Bieke op zoek naar manieren om haar leerlingen genoeg te doen bewegen in tijden van corona. “Ik ben eerst begonnen met wat liedjes door te sturen waar mijn kleuters op konden bewegen”, zegt Bieke. “Dat vonden ze leuk, maar het was niet genoeg. Kinderen moeten buiten kunnen komen. Mijn vader had ooit een soortgelijke zoektocht gemaakt voor OKRA, zo ben ik op het idee gekomen. De eerste zoektocht hebben mijn kleuters in en rond de school gedaan. Daar sta ik nog regelmatig in de opvang. Ze vonden het heel leuk en daarom ben ik er meer beginnen maken voor alle inwoners van Herent. Zo kunnen ouders met hun kroost een fijne wandeling maken terwijl hun kinderen zoeken naar de herkenningspunten. De fotozoektochten variëren in moeilijkheidsgraad. Die eerste in de school was wel iets te gemakkelijk”, lacht Bieke.

Herent

“Ik vind het zelf heel leuk om de fotozoektochten te maken”, stelt Bieke. “Ik ben zelf van Herent dus ik ken de streek heel goed. Ik stap op mijn fiets en onderweg neem ik veel foto’s. Eens thuis maak ik er een PowerPoint van en teken ik het plannetje voor de zoektocht uit. Het is doorgaans een tocht van ongeveer 2 kilometer en de ene is al wat moeilijker dan de andere. Sommige zijn in een bepaald thema, bijvoorbeeld in paasthema of met zwart-wit foto’s. Het is ideaal voor een leuke en interactieve wandeling met de kinderen. Ik heb al verschillende berichten gehad van ouders en kinderen die de fotozoektochten heel erg leuk vinden. Een kindje heeft er op zijn beurt zelfs één voor mij gemaakt! Voorlopig heb ik wel enkel in Herent fotozoektochten gemaakt. Ik ben niet zeker of het een goed idee is om buiten de gemeente te gaan met de coronamaatregelen. Hopelijk brengt het misschien anderen op het idee om hetzelfde te doen in hun gemeente.”

De fotozoektochten van juf Bieke vind je hier en in de Facebookgroep van Herent.