Jesse Carmans wint twee keer bij de heren 4 en is nu al klaar voor de Masters: “Een derde opeenvolgende titel is het doel” Stijn Deleus

08 september 2020

18u15 0 Herent Twee toernooizeges in één en dezelfde week, dan mag je je met recht en reden bij de beste tennissers in je eigen reeks rekenen. Voor Jesse Carmans (TC Lovanium) gaat die vlieger sowieso op, want hij staat momenteel op een tweede plaats in het enkelcriterium bij de heren 4.

Winst op zowel TC De Wehzel als TC Grand Slam afgelopen zondag, om maar te zeggen dat Carmans er een drukke én succesvolle week heeft opzitten op tennisvlak.

“Ach, ik kon er wel tegen want ik was net twee weken op vakantie geweest”, knipoogt de student wiskunde-wetenschappen. “Om die reden ben ik ook mijn koppositie in de criteriumstand kwijtgespeeld, want ik heb lange tijd op de eerste plaats gestaan. Nu, op zich maakt dat niet zoveel uit want de Masters komen er nog aan begin oktober. Die vinden trouwens plaats op mijn eigen club Lovanium, dus het thuisvoordeel heb ik alleszins te pakken. Ik ga in ieder geval resoluut voor de winst, nadat ik de voorbije jaren al de Masters op mijn naam wist te schrijven bij achtereenvolgens de heren 6 én 5. Het zou mooi zijn als me dat dit jaar dan bij de heren 4 lukt. Of ik zo het hele rijtje wil afgaan? De derde herenreeks is alvast een interessante uitdaging naar volgend jaar toe, want de voorbije maanden kon ik telkens maar een paar rondes meegaan. Eén ding weet ik nu al zeker: ik ga nog veel boterhammen mogen eten om het ooit waar te maken in de hoogste herenreeks. Dat zie ik binnen dit en drie jaar tijd niet meteen gebeuren (knipoogt).”

5 à 6 uur training per week

Het minste wat je van de 15-jarige youngster kan zeggen, is dat hij ieder jaar gestage progressie boekt. “Daar train ik in de winter ook voor onder leiding van coaches Tommy Verlinde en Alexandru Magerusan”, pikt Carmans in, die momenteel 50 punten telt. “In totaal zit ik wekelijks toch aan zo’n 5 à 6 uur training, conditie inbegrepen. Ik leer nu vooral een tempootje hoger te schakelen zonder de vastheid in mijn slagen te verliezen en dat lukt aardig. Ik heb gelukkig niet veel nodig om in mijn ritme te komen, daarom dat ik vorige zondag ook meteen twee keer kon zegevieren. Die eerste set op de finaledag was zonder meer de moeilijkste, want nadien trok ik die partij vlot naar me toe. En in De Wehzel haalde ik het na de middag in twee korte sets. Nu terug een paar weekjes trainen na de schooluren en dan hopen we klaar te zijn voor mijn derde opeenvolgende Masters. Ik heb er nu al zin in.”